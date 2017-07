En de største private sygekasser i USA, børsnoterede Unitedhealth, har leveret bedre end ventet overskud i andet kvartal og opjusterer samtidig forventningerne.



Unitedhealth leverede et ordinært overskud per aktie på 2,46 dollar mod ventet 2,38 ifølge estimater fra Bloomberg News.



Omsætningen kom derimod stort set ind som ventet, da den blev 50,1 mia. dollar mod ventet 50,06 mia. dollar.



Forventningerne til indtjeningen for hele året lød tidligere på 9,65-9,85 dollar per aktie, men løftes nu til 9,75-9,90 dollar.



/ritzau/FINANS