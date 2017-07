Jyske skruer voldsomt op for Mærsk-prognose efter schweiziske tal

Tirsdag morgens regnskab fra den schweiziske speditør Kuehne + Nagel tvinger Jyske Bank til at ændre holdning til A.P. Møller-Mærsk.



Banken har længe været skeptisk over for markedets generelle tro på fremgang i containerrederiet Maersk Line, men nu skifter analytiker Frans Høyer tilsyneladende kurs.



"Vi må nu genoverveje vores holdning til Mærsk på baggrund af de meget stærkere end ventede rater, der er synlige i Kuehne + Nagels kvartalsregnskab," skriver analytikeren i en kommentar tirsdag formiddag.



Kuehne + Nagel har i andet kvartal betalt godt 10 pct. mere per flyttet container inden for søfragt, vurderer Jyske Bank, og det tyder altså på langt flere indtægter end hidtil estimeret til rederierne, herunder Maersk Line, der er branchens største.



"Dette er en stærk nok afvigelse fra vores forventning om et fald på 3 pct. - som vi havde antaget på baggrund af diverse rateindeks - til at sætte gang i en markant revidering af vores estimater," skriver Jyske Banks analytiker Frans Høyer.



Hvis man eksempelvis nu regner med en ratevækst på 6 pct. snarere end et fald på 3 pct., vil det udløse omkring 1,4 mia. dollar mere i driftsindtjening (ebitda) til Maersk Line set over hele 2017.



"På den baggrund ville Maersk Line overgå sit mål om en forbedring på minimum 1 mia. dollar i nettoindtjening i 2017 - vores foreløbigt justerede model ville give en forbedring på 1,6 mia. dollar i forhold til 2016 ," skriver Frans Høyer.



Det ville også medføre et højere kursmål på omkring 14.000 kr. per aktie mod bankens nuværende mål på 10.800 kr. Til sammenligning koster en Mærsk B-aktie 14.040 kr. tirsdag formiddag.



Årsagen til den store stigning i Kuehne + Nagels rateudgifter - og afvigelsen fra rateindeksene - er uklar, skriver Jyske Bank, som blandt andet spiller ud med mere aggressiv gebyrinddrivelse fra rederierne som en mulig forklaring.



"Men for øjeblikket er den sande årsag bag udviklingen mindre vigtig end selve resultatet," bemærker banken.



/ritzau/FINANS