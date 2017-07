Ericsson decimeres på børsen efter skuffende regnskab

Relateret indhold Aktieordbog

Ericssons halvårsregnskab var langt fra, hvad investorerne havde håbet at se fra det store svenske telekommunikationsselskab, og det kan aflæses på børsen i Stockholm.



Aktien i Ericsson falder mere end 10 pct. til 54,60 svenske kr. omkring kl. 10 tirsdag og rammer dermed det laveste niveau i fem måneder.



Ericsson leverede tidligere tirsdag - ikke for første gang i de senere år - et sæt resultater, der ikke levede op til markedets forventninger, og med yderligere risikotegn forude vil selskabet nu skære endnu dybere i omkostningerne.



Andet kvartal af 2017 bød på en omsætning på 49,9 mia. svenske kr. og et justeret driftsresultat på 0,3 mia. svenske kr. Det var et dyk på 13 pct. på organisk basis på toplinjen, mens driftsresultatet faldt med hele 93 pct. i forhold til andet kvartal af 2016.



Samtidig var der ventet højere tal blandt analytikerne, viser estimater indsamlet af SME Direkt.



Regnskabet byder også på dårlige nyheder om Ericssons markeder i den kommende tid.



"Vi ser en øget risiko for yderligere justeringer i markederne og kundeprojekter, som kan give en negativ påvirkning på resultatet på omkring 3 til 5 mia. svenske kr. i de kommende 12 måneder, hvoraf 30 pct. ventes at være kontant," skriver Ericsson-topchef Börje Ekholm i regnskabet.



Blandt andet derfor er Ericsson nødt til at hvæsse sparekniven yderligere og øge sit igangværende spareprogram. Målet er at fordoble driftsmarginen i forhold til 2016, og for at nå det skal der nu skæres minimum 10 mia. svenske kr. fra omkostningerne med effekt fra midten af 2018, fortæller direktøren yderligere.



