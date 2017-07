Vestas-rival trækker sig fra problemlandet Brasilien

Suzlon vil ikke længere være blandt Vestas' konkurrenter i Brasilien.



Det tidligere så lovende vindmøllemarked har krævet endnu et offer i form af det indiske selskab, der nu er gået i konkursbehandling.



"Det er en konsekvens af flere faktorer, der specifikt hører til Brasilien," skriver selskabet ifølge branchemediet Windpower Monhtly.



Brasilien var for bare få år siden spået en exceptionel vindmøllefremtid, men korruptionssnask i regeringstoppen og en haltende økonomi har kastet landet ud i en urolig periode, hvor vedvarende energi ikke er særligt højt prioriteret.



Der blev ellers tilsluttet mere end 2500 megawatt i ny vindkapacitet i landet i 2016, men konsulentfirmaet Make Consulting forudser et brat fald til under det halve om få år.



Sidste gang, Brasilien tildelte licenser til nye vind- og solenergiprojekter, var i 2015, og heller ikke i 2017 er det sandsynligt med nye projekttildelinger.



"Vi kan ikke vælge et segment og isolere det fra krisen og give det en garanteret efterspørgsel," sagde den brasilianske viceenergiminister Paulo Pedrosa på en tidligere i juli ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Suzlon gik ind i Brasilien i 2006 og lancerede i 2014 store nye investeringer for at leve op til landets skrappe krav om indenlandsk produktion.



Også Vestas har kastet store beløb efter fabrikker og infrastruktur i landet, som nu er udfordret af opbremsningen i markedet, der ellers i 2014 blev kaldt "et af de mest konkurrencedygtige og hurtigst voksende markeder i verden" af Vestas' driftsdirektør, Jean-Marc Lechêne.



Vindmølleselskaberne kan dog håbe på, at fabrikkerne kan bruges til at producere møller til Brasiliens nabolande, der af analytikerne spås mere fremgang på vindfronten.



/ritzau/FINANS