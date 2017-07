Genmab-partner tjener mere end ventet trods fald i omsætning

Relateret indhold Artikler

Det schweiziske medicinalselskab Novartis, der har salgsrettighederne til Genmabs kræftmiddel Arzerra, tjente flere penge end ventet i sit andet kvartal.



I regnskabet for andet kvartal, som er fremlagt tirsdag morgen, fremgår det, at Novartis landede en kerneindtjening på 1,22 dollar per aktie mod analytikernes estimat på 1,18 dollar per aktie ifølge Bloomberg News.



Den bedre end ventede indtjening kom ud af en omsætning på 12,2 mia. dollar, hvilket var en smule under salget i samme periode sidste år, hvor toplinjen var på 12,5 mia. dollar.



Novartis, der i øvrigt fastholder forventningerne til 2017 om en omsætning på niveau med sidste år, opgør ikke salget af Arzerra specifikt.



/ritzau/FINANS