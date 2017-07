Med House of Cards på hånden når Netflix 104 mio brugere

Relateret indhold Artikler

Der har været godt gang i salget af abonnementer hos Netflix i månederne fra april til og med juni i år.



Flere end fire mio. nye brugere uden for USA har således betalt for adgang til de serier og film, som streamingtjenesten tilbyder.



Det viser selskabets regnskab.



Det amerikanske selskab havde en omsætning på 2,79 mia. dollar i andet kvartal. Det er en stigning på 32,2 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.



Resultatet for kvartalet var 66 mio. dollar, hvilket er en stigning på 60,98 pct.



I løbet af de tre måneder fra april til og med juni har den nye serie "13 Reasons Why" og en ny sæson af den populære serie "House of Cards" været blandt hovedattraktionerne bag tjenestens betalingsmur.



Det var forventet, at kredsen af Netflix-abonnenter ville vokse. Ifølge analysevirksomheden FactSet ville Netflix i andet kvartal vokse med omkring 2,5 mio. nye brugere uden for USA.



Også i hjemlandet overrasker tjenesten positivt med omkring en mio. nye brugere mod forventningen på omkring 600.000.



Aktiekursen for Netflix Inc. steg kort efter regnskabets fremlæggelse med ni pct. på Wall Street.



Netflix bruger årligt seks mia. dollar på at købe serier og film, som skal lokke brugere i butikken.



Væksten i antallet af abonnementer er de seneste år dæmpet i USA, og derfor har tjenesten rettet fokus mod resten af verden. Det har blandt andet givet sig til udtryk ved produktion af originale serier på andre sprog end engelsk.



/ritzau/Reuters