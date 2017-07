Medie: Apples datacentre kræver flere vindmøller end ventet

Relateret indhold Artikler

It-giganten Apple har planer om at bygge to datacentre i Danmark. Begge centre skal forsynes med 100 procent vedvarende energi.



Derfor vil Apple sammen med en partner i Danmark bygge to vindmølleparker, der skal forsyne datacentrene.



Men ifølge en analyse fra fagbladet Ingeniøren og professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen tyder meget på, at de to parker ikke kommer til at producere nok energi.



Det kan betyde, at Apple må købe vedvarende energi andetsteds fra med den konsekvens, at den strøm danske forbrugere køber, får en tilsvarende mindre andel af såkaldt grøn energi, skriver Ingeniøren.



Ingeniøren henviser til, at Energinet.dk i deres analyseforudsætninger antager, at tre datacentre i Danmark i 2025 vil stå for en tiendedel af Danmarks energiforbrug.



Det svarer til 411 megawatt ifølge Ingeniøren. Til sammenligning regner Apple med, at deres datacenter i Aabenraa vil bruge 30 megawatt, når det er i fulde omdrejninger.



Selv om de beregninger er behæftet med en vis usikkerhed, er der dermed en klar forskel i, hvad Energinet.dk og Apple forventer af energiforbrug.



Hvis man skal følge Energinet.dks forventning, skal Apple ifølge Ingeniørens beregninger opføre 200 landvindmøller for at dække energibehovet.



Brian Vad Mathiesen har læst analysen fra Ingeniøren og deler dens konklusion.



"Umiddelbart er jeg enig. For det er nogle voldsomme energiforbrug, der opstår med de her datacentre. Derfor er det lidt af en test for Danmark, om vi er i stand til at udvide vedvarende energi produktion," siger han.



"Når jeg ser de ting, der hives frem her, er jeg helt enig."



Tidligere har Aabenraas borgmester overfor Energiwatch afvist, at huse de otte til ti møller, som Apple påtænker at opføre.



"Det er jo en strålende nyhed, at Apple vælger at placere endnu et datacenter i Danmark," siger Brian Vad Mathiesen.



"Men når energiforbruget stiger med ti procent på grund af de datacentre, der lander her, så er det nødvendigt, at vi udbygger tilsvarende med vedvarende energi."



/ritzau/