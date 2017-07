Brud i it-systemerne hos Mærsk er ved at være helet

Relateret indhold Artikler

A.P. Møller - Mærsks it-systemer er tæt på at være tilbage ved normale tilstande efter et stort cyberangreb i slutningen af juni.



- Vi tjekker stadig de forskellige processer, men vi er i stand til at tage imod ordrer, flytte vores kunders last og flere andre ting, siger Marko Mihajic, kommunikationschef i A.P. Møller - Mærsks europæiske afdeling.



Marko Mihajic tør dog ikke spå om, hvornår koncernens it-systemer er tilbage på fuld kraft.



De forskellige processer i it-systemerne bliver stadigt tjekket igennem for at sikre, at alt fungerer, som det skal.



- Vi har ikke haft de store problemer på det seneste, men jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at vi er på 100 procent endnu, siger Marko Mihajic.



26. juni meddelte A.P. Møller - Mærsk første gang, at man var ramt af virusangrebet. I dagene efter kom det frem, at angrebet havde ramt olie- og shippingkonglomeratet hårdt.



Mærsks containerhavne verden over stod stille, og mange steder kunne man end ikke ringe op. Samtidig var rederiet Maersk Line, der er verdens største containerrederi, ramt.



Mens skibene kunne sejle og navigere var it-systemer ramt i en grad, hvor kunder ikke kunne få at vide, hvor deres fragt var.



- A.P. Møller - Mærsk er et utroligt stort containerselskab, der hver dag håndterer mange, mange containere.



- Så hver dag med it-systemer, der ikke virker, giver mange problemer, sagde A.P. Møller - Mærsk-analytikeren ved Sydbank, Morten Imsgard, efter angrebet.



Maersk Line, der er kerneforretningen hos A.P. Møller - Mærsk, stod ved årsskiftet i spidsen for over 600 skibe med en samlet kapacitet på 3,3 millioner containere. Maersk Line omsatte for 136 milliarder kroner i 2016.



APM Terminals, Mærsks havneforretning, håndterede i 2016 37,3 millioner containere, mere end 100.000 om dagen.



/ritzau/