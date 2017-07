Easyjet flytter 110 fly fra Storbritannien til Østrig

Relateret indhold Artikler

Easyjet Europe er etableret i Østrig, og i løbet af de kommende år skal omkring 110 fly overføres fra den britiske til den kommende østrigske driftslicens.



Det skriver branchesitet Check-In.



Easyjet har hidtil drevet to flyselskaber med driftstilladelser i henholdsvis Schweiz og Storbritannien. Resultatet af sidste års brexit-afstemning i Storbritannien betyder, at Easyjet inden længe ikke vil have en EU-licens.



Derfor har Easyjet for nogle måneder siden etableret Easyjet Europe med hovedkvarter i Wien og har ansøgt de østrigske luftfartsmyndigheder, Austro Control, om en driftstilladelse.



I øjeblikket beskæftiger Easyjet ifølge Check-In omkring 100 fly på baser i EU-landene, 140 fly på baser i Storbritannien samt 25 fly på baserne i Schweiz.



Samtlige fly skal fysisk blive på de baser, hvor de i øjeblikket er placeret, men 110 af flyene skal overføres fra den britiske driftstilladelse til den nye EU-licens i Østrig. Det vil ske successivt i løbet af de kommende to vintersæsoner, oplyser Easyjet i en pressemeddelelse.



- Etableringen af Easyjet Europe vil skabe et antal nye stillinger i Østrig, men ingen stillinger vil flytte fra Storbritannien til Østrig. Alle Easyjets britiske ansatte vil fortsat have base i Luton samt på de øvrige 11 britiske baser, som de er i dag, understreger Easyjet.



/ritzau/FINANS