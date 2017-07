Mainfirst hæver William Demant-kursmål med 40 pct

Relateret indhold Artikler

Den tyske investeringsbank Mainfirst har haft danske høreapparataktier under luppen og har hævet kursmålet for både William Demant og GN Store Nord.



Kursmålet for WDH-aktien er løftet til 174 kr. fra 124 kr., mens anbefalingen ifølge Bloomberg fortsat er "neutral".



Aktien lukkede fredag i 170,50 kr.



Mainfirst har samtidig hævet kursmålet for GN-aktien til 171 kr. fra 160 kr. Her er anbefalingen fortsat negativ i form af "underperform".



GN-aktien lukkede i 194,10 kr. fredag.



/ritzau/FINANS