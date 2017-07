Mærsk: Containerrater falder marginalt mellem Asien og Europa

Prisen på at fragte en container fra Asien til Europa faldt en anelse i sidste uge, hvilket fulgte den generelle udvikling på de store handelsruter rundt i verden.



Raterne faldt således i gennemsnit 3,1 pct. til 939 dollar i sidste uge.



Det viser tal fra Shanghai Shipping Exchange.



Det er nogenlunde på niveau med faldet i SCFI-indekset, der dækker over priser på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM. I indekset vægter ruterne mellem Asien og Europa 20 pct.



Indekset faldt ligeledes 3,1 pct. til 861,91 efter et fald i sidste uge på 3,2 pct. Trods faldet er indekset fortsat over gennemsnittet hidtil i 2017, som har lydt på 861,40, samt endnu højere end gennemsnittet i 2016 på 650,10.



