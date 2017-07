Attraktioner uden for sommersæsonen er et hit

Hvorfor kun holde åbent om sommeren, når stadig flere turister besøger Danmark uden for højsæsonen?



Attraktioner, som forstår at imødekomme, at det er populært at holde flere ferier spredt ud over året, høster gevinsten med et stigende antal besøgende.



"Vi har brug for, at attraktionerne forstår at spille op til turisternes behov og nye rejsevaner."



"For eksempel ved at udvide sæsonen, så der også er oplevelser i maj og i september/oktober. Eller ved at holde julemarked i december. Det kan vi se, at flere imødekommer," siger Anders Rosbo, kommunikationschef i VisitDenmark.



Organisationens netop offentliggjorte hitliste over de 50 mest besøgte attraktioner i 2016 viser, at det igen er Tivoli i København, der topper med godt 4,6 millioner besøgende.



En del af forklaringen er, at Tivoli har udvidet sæsonen med halloween og julemarked.



"Og nu kommer de med et nyt vinterkoncept. Det har virkelig betydning for deres omsætning," siger Anders Rosborg.



Også Tivoli Friheden i Aarhus har forstået de nye behov. Over en halv million besøgte stedet i 2016, og det sikrer en fremgang på 20 procent.



Fremgangen skyldes, at Tivoli Friheden holdt åbent i julen, forklarer direktør Henrik Olesen.



"For første gang i firmaets 114 års historie holdt vi åbent i julen, og det gav rigtig mange gæster. I alt 103.000."



"Det var interessant at se, at mange af de besøgende var gæster, som ikke før har besøgt os," siger han.



Trods de høje besøgstal i København og Aarhus, så havde de 10 mest populære forlystelsesparkerne samlet en lille nedgang i besøgstallet på 1,3 procent.



Det skyldes ifølge formand for Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark Søren Kragelund, at juli 2016 var både kold og våd. Men generelt har de danske forlystelsesparker et højt besøgstal sammenlignet med andre lande.



"Det skyldes blandt andet, at vi er dygtige til at investere i nyheder."



"Det handler om nye oplevelser, der giver sus i maven, men også om at gøre forlystelserne mere attraktive med servering af mad og gode overnatningsmuligheder."



/ritzau/