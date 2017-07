Medvind til biotekfirma i nyt studie: Kan hjælpe FDA-ansøgning

Relateret indhold Artikler

Data fra et studie med Bioportos NGAL-test kan danne grundlag for den nye registreringsansøgning til de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, som biotekselskabet planlægger at indsende næste år, fortæller Bioporto i en meddelelse.



Sidste år fik Bioporto afvist en ansøgning hos FDA og måtte nedjustere sine finansielle forventninger.



Der er tale om en retrospektiv analyse af data fra et tidligere studie med 245 patienter, der viser, at NGAL med statistisk signifikans kan anvendes til at forudsige, hvilke kritisk syge patienter, der udvikler moderat til svær akut nyreskade (AKI), og hvilke patienter, der udvikler vedvarende moderat til svær nyreskade.



Dataene er netop blevet offentliggjort i "The open British Medical Journal".



"Vigtigst er, at The NGAL Test er den eneste plasmabaserede test på markedet, der har bevist, at den kan bruges til at forudsige og følge vedvarende AKI. Disse egenskaber er et fremskridt til fremtidig forebyggelse og behandling af AKI, som vil spare tusindvis af liv og millioner af dollar," siger Dr. Peter McCullough ved Baylor University Medical Center i Dallas, Texas, der er seniorforfatter på artiklen, i meddelelsen.



Bioporto har netop begyndt rekrutteringen af de 530 patienter, der skal grundland for Bioportos FDA-registreringsansøgning af NGAL-testen.



"Det tidligere studie har etableret specifikke "cutoff-niveauer", en til diagnosticering af AKI og en anden til at forudsigelse af vedvarende nyresvigt. Det er et meget stærkt grundlag for vores nye igangværende studie, og vil på afgørende vis understøtte vores registreringsansøgning vedrørende The NGAL Test til FDA i 2018," siger Peter Mørch Eriksen, direktør for BioPorto.



