Efter brexit: EasyJet åbner selskab i Østrig

Det britiske luftfartsselskab EasyJey åbner et selskab i Østrig som led i forberedelserne på Storbritanniens exit fra EU - det såkaldte brexit.



Selskabet kommer til at hedde EasyJet Europe, skriver nyhedsbureauet Reuters, der har sine oplysninger fra flyselskabet selv.



Lavprisselskabet flyver over hele Europa og skal derfor bruge et operatørcertifikat fra EU - det hedder i fagsprog et AOC - for at flyve mellem EU-lande efter brexit.



Derfor har selskabet været på jagt efter et sted at åbne et selskab, som kan ansøge om et AOC-certifikat. Valget er altså faldet på Wien i Østrig.



/ritzau/