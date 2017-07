Skanska nedskriver for 780 mio svenske kroner

Den svenske entreprenørvirksomhed Skanska oplyser, at de nedskriver for 780 mio. svenske kr.



Det skriver Bloomberg News.



Det sker ugen inden, at selskabet sender sit halvårsregnskab på gaden.



Store projekter inden for infrastruktur i USA er blevet forsinkede, samtidig med at det går langsommere end ventet med projekterne. Ifølge Skanska ventes driftsindtjeningen at lande på cirka 1,5 mia. svenske kr., hvilket er 1,7 mia. svenske kr. mindre end året før.



Det svenske selskab udvidede i USA i en sådan grad, at 40 pct. af dets omsætning kom derfra. Senere fik Skanska dog udfordringer, da amerikanske kunder ændrede produktionsdesignet. Det vil dog ikke have effekt på halvårsregnskabet, skriver Skanska fredag ifølge Bloomberg.



Skanska-aktien falder fredag 4,4 pct. til 197,50 svenske kr. på børsen i Stockholm.



Regnskabet for andet halvår bliver offentliggjort torsdag 20. juli.



/ritzau/FINANS