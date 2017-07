TDC-konkurrent varsler ekstraomkostninger op til regnskab

Svenske Telia, der blandt andet konkurrerer med den danske telekoncern TDC, har op til torsdagens halvårsregnskab måttet varsle om ekstraomkostninger i milliardstørrelsen.



I en pressemeddelelse skriver teleselskabet, at halvårsregnskabet kommer til at være belastet af en negativ indvirkning på 1,2 mia. svenske kr. i driftsresultatet for de fortsættende aktiviteter og en negativ indvirkning på 2,0 mia. svenske kr. i nettoresultatet for de ophørte aktiviteter.



Baggrunden for de ekstra omkostninger skal blandt andet findes i en række frasalg samt nedskrivninger og værdireduktioner på forskellige forretningsdele, skriver Telia i meddelelsen.



/ritzau/FINANS