Musiktjeneste fyrer 40 pct. af sine ansatte for at komme ud af 2017 i live

Krisen kradser hos musiktjenesten SoundCloud, der kæmper med at finde en måde at tjene penge på at være den største streamingtjeneste for musik.



Imens kæmper selskabet med at holde sig oven vande. Torsdag fik 40 procent af de ansatte at vide, at de ikke længere har et job. Det skal bringe SoundCloud gennem 2017.



Hvad der skal ske, efter nytårsraketterne er fyret af, havde en talsmand fra selskabet ingen kommentar til, da hun blev adspurgt.



SoundCloud adskiller sig fra sine konkurrenter såsom Apple, Spotify og Amazon, fordi den lægger vægt på amatørkunstnere, som den giver en platform for at distribuere deres musik.



Ligesom de fleste af kunstnerne har SoundCloud dog svært ved at få foretagende til at løbe rundt.



Sidste gang SoundCloud opgjorde sin lytterskare for tre år siden, var den på 175 millioner.



Men modsat eksempelvis Spotify har SoundCloud ikke en fast skare af betalende lyttere. Og selskabet bag har ikke de samme dybe lommer som Apple og Amazon til at dække sine tab.



I et forsøg på at samle kræfterne et sted lukker SoundCloud derfor sine kontorer i San Francisco og London for at fokusere på Berlin og New York.



Nyheden om de mange fyringer fik ifølge nyhedsbureauet Reuters spekulationer om et salg af tjenesten til at bluse op.



Tidligere har Spotify forsøgt sig med et opkøb af konkurrenten, men handlen blev droppet.



SoundCloud så første gang computerskærmens lys i 2008. Tjenesten har aldrig oplyst, hvor mange betalende lyttere den har.



Sidste måned introducerede den en tilbudspakke i et forsøg på at lokke selv de mindst velhavende lyttere fra den gratis del af siden til den betalende del.



/ritzau/Reuters