SEB rammer over analytikernes forventning

Den svenske bank SEB rammer over analytikernes forventninger med sit regnskab for andet kvartal.



Det skriver Bloomberg News.



SEB præsterer et driftsresultat på 5,7 mia. svenske kr., hvor analytikerne forventede et resultat på 5,3 mia. kr.



Nettoindtjeningen i perioden landede på 4,53 mia. svenske kr., hvor analytikernes gennemsnit var på 4,14 mia. svenske kr.



Banken melder, at kundeaktiviteten er forhøjet i samtlige sektorer.



/ritzau/FINANS