AGF laver aktieemission for anden gang på under en uge

Bestyrelsen i Aarhus Elite A/S, der blandt andet står bag fodboldklubben AGF, har torsdag besluttet at forhøje selskabets aktiekapital med 6,5 mio. kr.



Det skriver AGF på sin hjemmeside.



Det er anden gang på mindre end en uge, at selskabet forhøjer aktiekapitalen.



Aarhus Elite hentede fredag 7. juli et lignende beløb ved en aktieemission.



De nye penge skal gå til at udbygge faciliteter på klubbens træningsanlæg i Fredensvang.



I alt udsteder Aarhus Elite 26 mio. nye B-aktier.



Det svarer til ni procent af selskabets aktiekapital. Aarhus Elite forventer at hente et provenu på 6,36 mio. kr. hjem efter omkostninger på forventeligt 180.000 kr., skriver Århus Stiftstidende.



Aarhus Elites bestyrelsesformand, Lars Fournais, siger til Århus Stiftstidende, at der er en naturlig årsag til, at man laver den anden aktieemission på under en uge.



"Reglerne siger, at vi kun må gøre det med 10 pct. af gangen. Og derfor har vi delt den i to."



"Vi kunne se på den interesse, der var for den første, at der var plads til én til. Men det kunne vi ikke vide, inden vi gik i gang, selv om vi selvfølgelig havde håbet det," siger Lars Fournais til avisen.



AGF åbner sæsonen i Alka Superligaen på hjemmebane mod Horsens fredag.



/ritzau/