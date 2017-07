Presset smykkekæde henter ny topchef hos Diesel

Den amerikanske smykkekæde Tiffany & Co har hyret Alessandro Bogliolo som ny CEO. Han har hidtil været topchef for tøj- og accessoriesmærket Diesel.



Udnævnelsen sker på et tidspunkt, hvor Tiffany kæmper med at tiltrække yngre forbrugere, som enten bruger mindre penge på accessories eller vender sig mod andre mærker såsom danske Pandora eller Alex and Ani, skriver Reuters.



I sit seneste kvartalsregnskab noterede Tiffany et overraskende fald i det sammenlignelige salg, særligt på grund af svag efterspørgsel på hjemmemarkedet, men også på grund af en stærk dollar, der har afskrækket turister fra at bruge større summer i smykkeforretningerne.



Selskabet droppede samarbejdet med den tidligere CEO Frederic Cumenal for fem måneder siden på grund af en stribe skuffende resultater.



Alessandro Bogliolo har tidligere været chef hos luksusmærket Bulgari, hvor han var i 16 år. For nylig udnævnte Tiffany netop en anden Bulgari-chef til at tage plads i bestyrelsen som led i en aftale med den aktivistiske hedgefond Jana Partners, der købte ind af Tiffany-aktier efter Cumenals afgang.



Tiffany-aktien stiger 1,6 pct. i det amerikanske formarked efter nyheden.



/ritzau/FINANS