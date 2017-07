AaB nedjusterer forventningerne til året

Aalborg Boldspilklub (AaB) nedjusterer forventningerne til årets resultat til et overskud før skat på 15-20 mio. kr. mod tidligere "i niveauet 25 mio. kr."



"Justeringen skyldes primært yderligere omkostninger og investeringer for at realisere klubbens sportslige målsætninger. Der er i de økonomiske forventninger ikke indregnet yderligere transferindtægter end dem, der allerede er realiseret," skriver klubben i en meddelelse.



I sommerens foreløbige transfervindue har fodboldklubben fra Aalborg blandt andet købt forsvarsspilleren Jores Okore på en treårig aftale fra de forsvarende danske mestre, FC København.



Sidste år landede AaB et overskud før skat på 7,1 mio. kr. Det kom ud af en omsætning på 74,8 mio. kr.



/ritzau/FINANS