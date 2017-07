Norwegian taber næsten en mia norske kr på halvt år

Det norske lavprisselskab Norwegian har i årets første seks måneder tabt næsten en mia. norske kroner - i alt 986 mio. norske kr. før skat.



Det oplyser selskabet i sit regnskab for andet kvartal.



Selv om andet kvartal alene har budt på et overskud på 861 mio. norske kr., er det stadig under forventningerne til lavprisselskabet. Og altså ikke nok til at indhente et stort tab i første kvartal.



Overskuddet i andet kvartal er også mindre end i samme periode sidste år.



"Vi har haft betydelige ekstraomkostninger til leje af fly, høj oliepris og passagerafgiften i Norge, hvilket har haft en negativ effekt på resultatet," siger Bjørn Kjos i en pressemeddelelse.



Norwegians fly er i andet kvartal blevet bedre besat. Der er færre tomme sæder og belægningen er oppe på 88 pct., oplyser luftfartsselskabet.



Resultatet rammer under analytikernes forventninger med andet kvartals resultater på næsten alle poster.



Nowegian omsatte i andet kvartal for 7,77 norske kr., hvilket var et stykke under analytikernes forventning, der var på 7,828 mio. norske kr. ifølge SME Direkt. Omsætningen er 17 pct. højere end samme kvartal sidste år.



Også driftsoverskuddet, EBITDA, var langt under ventet. Tallet landede på 58,5 mio. norske kr., hvor analytikerne ventede 535 mio. norske kr.



Resultatet før skat landede på 862 mio. norske kr., hvor SME Direkts estimat var næsten dobbelt så højt - 1685 norske kr.



Nettooverskuddet landede således på 1,1 mia. kr.



Norwegian fremhæver, at salget af 2,5 pct. Bank Norwegian-aktier, som gav positiv resultateffekt.



Koncernchefen er fortrøstningsfuld trods de skuffende resultater.



"Vi ser positivt på udviklingen fremover, både i form af billetsalg, forsalg de nærmeste måneder og nye rutelanceringer. Ekstra glædeligt har det også været at modtage to internationale SkyTrax-priser. Dette er kun mulig på grund af alle vores dygtige medarbejdere og vores kunder, der har stemt på os," siger Bjørn Kjos i meddelelsen.



Norwegian løfter skønnet for omkostningerne og ser nu enhedsomkostninger på 0,42 norske kr. mod tidligere 0,39-0,40 norske kr.



Væksten i såkaldte tilgængelige sædekilometre (ASK) sænkes til 25 pct. fra tidligere 30 pct., skriver SME Direkt. ASK var i andet kvartal 19 pct.



/ritzau/