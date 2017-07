Normalt lever producenten af udstyr til cement- og betonindustrien, Skako, et stille liv på børsen. Men onsdag blev Skako højdespringeren blandt de danske aktie.



Oven på en opjustering af forventningerne til hele året og en stor ordre fra Israel steg aktierne i Skako med 7,7 pct. til 83,5 kr. per aktie. Det sendte markedsværdien af Skako op omkring 260 mio. kr.



Før meldingen handlede Skako omtrent uændret. Omkring klokken halv fire onsdag kunne Skako dog berette, at man nu venter et driftsresultat for 2016 på 17,5 til 22,5 mio. kr. målt på EBIT-niveau. Tidligere lød den forventning på 15-25 mio. kr.



I samme meddelelse kunne Skako berette, at selskabet har modtaget en ordre på omkring 10 mio. kr. fra det israelske Ackerstein Industries.



Skako skal levere betonblandere og transportsystemer til produktion af blandt andet betonblokke.



- Med denne ordre, den tredje inden for et år, markeres et langvarigt og stærkt samarbejde med Ackerstein Industries.



- Vi ser en generel forbedring af markedsvilkårene for Skako Concrete, og jeg kan med tilfredshed konstatere, at der er en stigende efterspørgsel på vores produkter og løsninger, skrev Søren Pedersen, administrerende direktør i Skakos cementdivision, i meddelelsen.



I 2016 omsatte Skako for 308 mio. kr, et mindre fald, og realiserede et driftsresultat, EBIT, på 16,4 mio. kr.



Med onsdagens aktiestigning har Skako-aktien ikke ligget højere siden midten af marts. Den betonfokuserede produktionsvirksomhed har dog stadig langt til niveauet fra før finanskrisen.



Her toppede aktien i 330 kr. i december 2006 - dengang der stadig var tro på evig byggelyst i hele verden, FLSmidth talte om supercyklusser, og alle havde ret til et fedt køkken.



/ritzau/FINANS