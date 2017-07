Amazon slog Black Friday med selvopfunden shopping-dag

Relateret indhold Tilføj søgeagent Amazon Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Amazon

E-handelgiganten Amazon ser ud til at have haft held med at indføre sin helt egen shopping-mærkedag. Det viser de første tal fra Prime Day, som begivenheden hedder, der fandt sted i går.



Prime Day er en 30-timers periode, hvor Amazons såkaldte Prime-medlemmer får adgang til særlige tilbud, og det ser mange ud til at have benyttet sig af. Ifølge Amazon var dagen i går således den dag i selskabets historie, hvor det har solgt mest.



F.eks. blev der købt 3,5 mio. stykker legetøj.



Det betyder bl.a., at det lykkedes at sælge mere end på de traditionelle store amerikanske shopping-dage, Black Friday og Cyber Monday, som finder sted omkring Thanksgiving-helligdagen.



Prime Day blev afholdt første gang i 2015 og er vokset støt siden. Ifølge Amazon var salget i år 60 pct. højere end sidste år.



Aktie stiger onsdag



Amazon-aktien stiger onsdag omkring 0,9 pct. Det kommer oven i en pæn stigning mandag og et lille fald tirsdag. I alt betyder det, at aktien er oppe med 2,6 pct. i denne uge.



Amazon-aktien er i alt steget knap 34 pct. i år.