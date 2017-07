Skepsis preller af på B&O-boss: Sådan vil han sparke indtjeningen i vejret

Eksklusivt for kunder

Et underskud på 117 mio. kr. svarende til en negativ overskudsgrad (ebit) på -1 pct. var det resultat, B&O præsenterede for regnskabsåret 2016/17 onsdag morgen. Om tre år skal det være vekslet til en overskudsgrad på over 12 pct., lyder det fra Struer-koncernen.



Opskriften...