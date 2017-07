Det hollandske olieselskab Shell forlader Corrib-gasfeltet, der ligger nordvest for den irske kyst. Det skriver Shell i en meddelelse.



Shell ejer 45 pct. af gasfeltet, mens Statoil sidder på små 40 pct., og Vermilion Energy Trust sidder på 18,5 pct.



Købere er CPIB, Canada Pension Plan Investment Board, der lægger 1,08 mia. euro for Shells andel af feltet.



- Salget er en del af vores strategi om at levere en investeringscase i verdensklasse.



- Det demonstrerer det stærke momentum i vores tre år lange frasalgsplan, der skal sælge aktiver for 30 mia. dollar. Halvvejs gennem planen har vi solgt fra for 20 mia. dollar, siger chef for olie- og gasudvinding hos Shell, Andy Brown, i meddelelsen.



Shells andel af gasfeltet har en produktion på omkring 27.000 tønder olieækvivalenter om dagen.



Olieselskabets frasalgsplan skal sikre, at Shell koncentrerer sig om konkurrencedygtige oliefelter, der er mere sikre og kan give overskud selv ved lave oliepriser.



/ritzau/FINANS