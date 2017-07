Københavns Lufthavn havde travleste juni nogensinde

Med 2,77 mio. passagerer havde Københavns Lufthavn i år sin travleste juni nogensinde. Det skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.



Skeler man over hele året indtil videre, så har 14 mio. mennesker brugt lufthavnen, hvilket er en stigning på 2,3 pct. i forhold til første halvår af 2016.



"Juni bød på fem rejsedage med flere end 100.000 passagerer igennem lufthavnen. Men trods travlhed er de rejsende kommet hurtigt igennem lufthavnen - ikke mindst i sikkerhedskontrollen. Samlet gav måneden en vækst på 0,6 pct. i forhold til den meget travle juni sidste år," skriver lufthavnen.



Fredag den 30. blev junis travleste måned, hvor 103.926 - eller næsten tre gange så mange mennesker, som i et fyldt Parken - passerede gennem lufthavnen.



"Der har været tryk på i terminalerne i juni. Oveni det er vi jo i gang med en række store byggeprojekter, der ikke kan ligge stille i sommerferien - for eksempel udvidelsen af sikkerhedskontrollen til dobbelt størrelse," skriver administrerende direktør Thomas Woldbye i meddelelsen.



I juni steg antallet af flyvninger til europæiske destinationer med 0,5 pct. til 2,3 mio. passagerer, mens antallet af langdistancepassagerer, hvad der beskrives som interkontinentale, steg 7,7 pct. til 286.158.



London var, trods et fald i antallet af passagerer på syv pct. i forhold til juni sidste år, med 199.681 rejsende den mest travle destination i juni.



Københavns Lufthavn står over for et voldsomt ombygningsarbejde de kommende måneder, da nye regler betyder, at alle passagerer, der flyver internationalt, skal pastjekkes.



Lufthavnen har tidligere advaret om, at det kan give lange ventetider, da der både skal kontrolleres og bygges nye faciliteter, mens driften opretholdes.



Den nye paskontrol træder i kraft i starten af oktober.



/ritzau/FINANS