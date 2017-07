FLSmidth er på vej til at købe en del af konkurrenten Sandviks aktiviteter inden for mineindustrien.



FLSmidth køber dele af Sandviks division Mining Systems, der arbejder "tættest på minen" med udstyr til overjordisk minedrift og håndtering af mineraler.



Der nævnes intet beløb for købet, som ventes gennemført ved udgangen af 2017.



/ritzau/FINANS