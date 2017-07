Eksklusivt for kunder

Bang & Olufsen lancerede sammen med sit årsregnskab som ventet nogle målsætninger for de næste tre år. I 2019/20 venter koncernen, at overskudsgraden vil overstige 12 pct. Omsætningen ventes i gennemsnit at overstige 10 pct. de næste tre år.



Målsætningerne...