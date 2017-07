Metro-arbejdere får syv mio kr efter lønfusk

Relateret indhold Artikler

Omkring 40 rumænske og portugisiske arbejdere vil med snart fire års forsinkelse forhåbentlig få syv mio. kr. i løn, som de blev snydt for.



Det skete, mens de arbejdede på metrobyggeriet for det portugisiske betonfirma Cinterex. Det skriver Fagbladet 3F.



En voldgiftsret har afgjort, at Cinterex "bevidst, groft og systematisk" har tilsidesat overenskomsten og underbetalt sine medarbejdere i løbet af 2013.



Her blev de ansatte bedt om at arbejde for ned til 45 kr. i timen og på alle tidspunkter af døgnet.



"Medarbejderne har modtaget en løn, som ligger væsentligt under mindstesatsen, og har arbejdet i langt flere timer, end de har fået løn for," står der i opmandens afgørelse i voldgiftssagen.



Ifølge afgørelsen har de tidligere ansatte krav på 7.044.427 kr. tilsammen.



I fagforeningen 3F BJMF, som har ført sagen på vegne af de udenlandske arbejdere, er man tilfreds med, at der er kommet en afklaring efter næsten fire års ventetid.



"De her folk har ventet på en afgørelse alt for længe. Så det er fantastisk, at vi har fået medhold," siger Elo Hansen fra BJMF, som har fulgt voldgiftssagen.



"Nu står der sort på hvidt, at virksomheden ikke på noget tidspunkt reelt har forsøgt at overholde overenskomsten."



Den danske afdeling af Cinterex gik konkurs, kort tid efter at svindlen blev afsløret.



Dengang lovede projektets bygherre - Copenhagen Metro Team (CMT) - at arbejderne nok skulle få deres penge ved afslutningen af den fagretlige sag på trods af firmaets konkurs.



Dermed ville bygherren leve op til kravet om kædeansvar.



Ender Copenhagen Metro Team med at betale de tidligere ansattes manglende løn, vil det være første gang i dansk anlægshistorie, at en hovedentreprenør hæfter for en underentreprenørs svindel.



Hos Copenhagen Metro Team vil man ikke endegyldigt love, at medarbejderne får det fulde beløb på syv mio. dækket af hovedentreprenøren.



Vicedirektør Sigurd Nissen-Petersen går dog så langt som at sige, at han tror på, at fagforeningen og entreprenøren kan blive enige.



"Nu er der faldet en afgørelse i sagen mod Cinterex efter mange år, og vi kan se, at der er nogle medarbejdere, der tilsyneladende ikke har fået de penge, de skulle have. Og det forsøger vi nu at rette op på," siger Sigurd Nissen-Petersen.



/ritzau/