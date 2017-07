Pepsi slår forventningerne i andet kvartal

Relateret indhold Aktieordbog

Den store læskedrik og fødevarekoncern Pepsico kom bedre ud af andet kvartal end forventet af analytikerne. Det var resultatet af højere priser og omkostningsreduktioner. Det skriver Bloomberg News.



Ifølge Bloomberg blev resultatet per aktie, Core EPS, på 1,50 dollar i andet kvartal, en pæn spids over de ventede 1,40 dollar. Samtidig fastholder Pepsico sine forventninger til hele året.



Pepsico, der laver alt fra humus til chips til sodavand, havde held med at øge priserne på sine produkter i kvartalet og kunne derfor notere sig fremgang, selv om volumen i salget var flad.



I dollar steg omsætning i Pepsico med 2 pct. til 15,7 mia. dollar i andet kvartal, en spids højere end de ventede 15,6 mia. dollar estimeret i markedet ifølge Bloomberg.



Aktierne i Pepsico stiger i formarkedet med 1,5 procent.



/ritzau/FINANS