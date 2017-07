Mærsk har ikke haft styr på IT-sikkerheden i årevis

Det er måske ikke helt tilfældigt, at den danske rederigigant Mærsk blev så hårdt ramt, da den ondsindede computervirus, Goldeneye, for 14 dage siden slog til. Så sent som i 2016 bad havneledelsen i Rotterdam rederigiganten om at gøre noget ved it-sikkerheden. Det viser en undersøgelse fra den hollandske avis de Volkskrant.



Goldeneye havde først ramt rederiets it-systemer i Ukraine, og virussen nåede derefter hurtigt at sprede sig til Rotterdam Havn i Holland. Her måtte to af Mærsks travle havneterminaler opgive at fungere, efter at overvågningskameraerne gik i sort, og terminalernes computersystemer ikke længere kunne vise, hvor containerlasten skulle til og fra.



Selvom den fysiske sikkerhed på Mærsk-koncernens del af havnen er i orden, er den digitale sikkerhed ufuldstændig, viser de Volkskrants undersøgelse.



For eksempel har rederigiganten ikke inddelt sit netværk, hvilket kunne forhindre en virus i at sprede sig.



- Goldeneye blev lukket frivilligt ind, fordi man havde tillid til sin leverandør. Derfor er der givetvis en række virksomheder, der bør kigge på, om de har zoneindelt deres IT-systemer tilstrækkeligt. Hvis man driver virksomhed i et konfliktområde, bør man måske have særligt fokus på at separere det lidt mere fra resten af virksomhedens netværk, siger Thomas Lund-Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, til Berlingske Business.



Derudover viser den hollandske avis' undersøgelse, at rederigigantens kommunikationskanaler ikke ligger bag en firewall, og at der ikke har været kontrol med, hvem der har adgang til styresystemerne i havneterminalen.



Virussen Goldeneye slog til den 27. juni med udspring i en falsk opdatering af et udbredt skatteindragelsesprogram i Ukraine.



