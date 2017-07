SAS: Sommerkaos i kundebetjeningen

Relateret indhold Artikler

Det kan være svært at komme igennem til SAS i disse dage. I hvert fald hvis man forsøger at opnå telefonisk forbindelse til det skandinaviske flyselskabs salgs- og serviceafdeling.



Det skriver branchemediet Check-In



De lange ventetider skyldes ikke overraskende, at mange kunder er ude at rejse i disse uger og derfor har brug for at få forbindelse til deres flyselskab før, under og efter rejsen.



"Lige nu er det højsæson for rejsende, og derfor kan der være ekstra run på telefonerne. Derfor skriver vi også på hjemmesiden, at der i perioder kan være ekstra lang ventetid. Vi har ekstra folk på telefonerne i øjeblikket, og gør hvad vi kan for at nedbringe ventetiden," siger pressechef Mariam Skovfoged fra SAS til Check-In.



Presset på telefonforbindelserne er ifølge Check-In også blevet øget af de problemer, som SAS har haft med sin hjemmeside, der blev lanceret kort før årsskiftet og løbende indfaset i de enkelte markeder.



/ritzau/FINANS