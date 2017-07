FLSmidth: Ordre på cementfabrik til Bangladesh

FLSmidth har fået ordre på en cementfabrik til Maghna Cement Mills i Bangladesh, skriver netmediet Worldcement.



Fabrikken vil ifølge Worldcement få kapacitet til 415 ton cement i timen og trækker på leverancer fra en række af den danske ingeniørkoncerns underselskaber som MAAG Gear, Airtec, Pfister og Automation.



"Ordren er signifikant, og vi er stolte over at samarbejde med en af de største cementproducenter i Bangladesh," udtaler chefen for FLSmidths cementaktiviteter, Per Mejnert Kristensen.



Og Carsten Riisberg Lund, chef for FLSmidth i Indien noterer, at "Bangladesh er et væsentligt marked for FLSmidth".



"Med vækstforventningerne og mange infrastrukturprojekter i pipelinen til at understøtte væksten, venter vi stigende aktivitet i Bangladesh i de kommende år," siger Carsten Lund.



I april fik FLSmidth også en ordre fra Bangladesh.



Det var en ordre på en cementmølle til cementproducenten Premier Cement Mills i Bangladesh. Det oplyste Premier Cement til børsen i Dhaka.



Møllen vil have en årlig produktionskapacitet på fem mio. ton, og ordren følger Premier Cements beslutning fra sommeren 2016 om at forøge produktionskapaciteten til 16.000 ton per dag med en samlet omkostning på 4 mia. taka svarende til cirka 400 mio. kr., hvoraf halvdelen er beregnede udgifter til nyt udstyr. Premier Cement Mills regner med at arbejdet med udvidelsen vil være sluttet i løbet af 2018.



/ritzau/FINANS