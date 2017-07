Dong vinder kontrakt i USA: Kan åbne for enormt projekt i Atlanten

Dong har indgået en aftale med det amerikanske selskab Dominion Energy Virginia om at bygge to vindmøller ud for den amerikanske kyst og sikrer sig potentielt eneret til et kæmpe projekt.Det skriver Dong og Dominion Energy i en pressemeddelelse. "Dong Energy er det energiselskab i Europa, der er nået længst i omstillingen til vedvarende energi, og vi er glade for at kunne anvende vores ekspertise i USA," siger Samuel Leupold, koncerndirektør i Dong Energy Wind Power."Projektet vil give os vigtig erfaring med opførelsen af havvindmøller i USA og fungere som indgang til et partnerskab i kommerciel skala mellem de to virksomheder i fremtiden. De midtatlantiske stater har stort potentiale for emissionsfri, vedvarende vindenergi, og vi er glade for at kunne hjælpe Virginia med at høste fordelene ved vindenergi."Dongs udviklingsarbejde med projektet går i gang med det samme, og opførelsen ventes at foregå inden udgangen af 2020.Ifølge pressemeddelelsen vil de to møller blive opført i et 8,6 kvadratkilometer stort område ca. 43 km ud for Virginias kyst. "Projektet baner vejen for udviklingen af langsigtede, kommercielle vindaktiviteter og vil give afgørende drifts- vejr- og miljøerfaring som forberedelse til udviklingen af det tilstødende 456 km2 store område, som Dominion Energy har lejet af Bureau of Ocean Energy Management (BOEM). Ved fuld udnyttelse vil området kunne producere op til 2.000 MW energi – nok til at forsyne en halv million husstande i Virginia," skriver selskaberne.Til sammenligning er det hidtil største danske havvind-projekt, Kriegers Flak, på 600 MW. Og med aftalen om de to testmøller, har Dong lag sig lunt i svinget til også at tage det store projekt."De to selskaber har underskrevet en hensigtserklæring, som giver Dong Energy eneret til at drøfte et strategisk partnerskab med Dominion Energy om en udvikling af området, hvis de første testhavmøller bliver en succes," fremgår det af meddelelsen."I dag er første skridt i, hvad jeg forventer bliver opsætningen af hundreder af havmøller ud for Virginias kyst. Det vil sikre yderligere variation i vores energiproduktion, skabe tusindvis af jobs og nedbringe delstatens CO2-udledning," skriver Virginias guvernør Terry McAuliffe i meddelelsen.