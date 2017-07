TDC: Mistet offentlig aftale har værdi på 800 mio. kr.

TDC tabte fredag et stort udbud på kontrakten til en stribe små og store offentlige virksomheder. Dermed sidder Telenor fortsat på aftalen, der kører gennem Statens og Kommunernes Indkøbsservice, SKI. Ifølge SKI kunne TDC ikke matche konkurrenten Telenor på prisen i forhold til de services, der er efterspurgt. Det er dog et lille positivt signal for TDC i posen.



SKI oplyser, at kontrakten har en anslået værdi på omkring 800 mio. kr. over fire år, hvor Telenor altså er valgt som primær leverandør.



Det er ikke til at sætte et præcist tal kontrakten, da der er tale om en rammeaftale, som SKI stiller til rådighed for kommunerne og andre offentlige myndigheder.



Her skal de enkelte aktører så beslutte sig for, om de vil bruge den.



- Den kommende aftale er attraktiv for både små og store offentlige kunder med priser på markedsniveau og et opdateret sortiment, der afspejler den teknologiske udvikling i markedet, skriver SKI på sin hjemmeside.



Mens TDC har mistet den store kontrakt med SKI er der dog små positivt tegn i udmeldingen fra SKI. Erhvervsmarkedet for telefoni har været under et hårdt pres de seneste år, hvor priserne er faldet markant. Men umiddelbart er priserne i den netop indgåede aftale højere end i den foregående.



- Med de forrige store SKI-udbud på teleområdet i 2011 og 2014 skete der er betydelig skærpelse af konkurrencen på telemarkedet, som førte til markante prisfald.



- Priserne på SKI's aftaler lå under selv de største private virksomheders kontrakter – på trods af de skærpede krav.



- Markedsniveauet for telepriser har flyttet sig opad med den skærpede omkostningsbevidsthed hos leverandørerne og de ændrede markedsvilkår, særligt som følge af de nye regler for EU-roaming, skriver SKI, der som nævnt ovenfor beskriver aftalen som værende på "markedsniveau".



- Det er faktisk noget af det, vi noterede os omkring SKI-kontrakten; at priserne ser ud til at være steget en smule. Det er en positiv udvikling, for det har i lang tid kun gået den anden vej.



- Hvis det viser sig, at vi står ved et vendepunkt, så giver det god mening i forhold til udviklingen i privatforretningen. Der går normalt 1,5-2,0 år for udviklingen i privat at nå erhvervsforretningen, så de skal også være omkring nu, der kommer bedring, siger Michael Friis Jørgensen, TDC-analytiker ved Alm. Brand Bank.



Den gennemsnitlige indtjening per mobilkunde i TDC's erhvervsforretning er faldet fra 140 kroner i første kvartal 2015 til 114 kroner i første kvartal 2017. Men den udvikling kan altså nu være ved at flade ud.



I første kvartal omsatte TDC's erhvervsforretning for 1259 mio. kr. og fik et driftsresultat, EBITDA, på 689 mio. kr. Fald på henholdsvis 2,7 og 10,9 pct. år til år.



/ritzau/FINANS