Analytikere splittede over kæmpe kinesisk shippinghandel

Det kinesiske containerrederi Cosco har lagt 6,3 mia. dollar for Orient Overseas for at skabe verdens største containerrederi på ruterne fra Asien til Nordamerika. Der er dog ikke enighed i analytikerkorpset om, hvorvidt det er et røverkøb.



Prisen ligger ifølge Bloomberg små 50 pct. over de seneste 20 dages gennemsnitlige kurs og 30 pct. over fredagens kurs.



"Det er for tidligt at sælge Orient Overseas, når forholdet mellem udbud og efterspørgsel i den globale containershipping-industri kun lige er begyndt at forbedre sig."



"Vi forventer samtidig, at Orient Overseas får et nettoresultat på 134 mio. dollar i år mod et underskud i 2016 på 219 mio. dollar. Vi ser overskuddet stige til 255 mio. dollar i 2019," siger Corrine Png fra det Singapore-baserede analysehus Crucial Perspective ifølge mediet Barrons.



Mens Corringe Png mener, at der er solgt for billigt, er Orient Overseas majoritetsaktionær, Tung Chee-hwa familien, dog ganske tilfredse og har solgt deres del.



Hos finanshuset Jefferies mener analytiker Andrew Lee i modsætning til Corrine Png, at der er købt for dyrt.



"Vi mener, at det er et dyrt opkøb for at blive det tredjestørste containerrederi i verden. Ledelsen siger, at opkøbet vil ske via optagelse af gæld, og vi mener, at det vil øge Coscos gearing markant," skriver Jefferies.



Hvis myndighederne tillader, at Cosco køber Orient Overseas, vil det skabe verdens tredjestørste containerrederi med en markedsandel på lige under 12 pct. af markedet.



A.P. Møller - Mærsks containerrederi, Maersk Line, er med en markedsandel på 16 pct. verdens største containerrederi.



Branchen har i årevis, og ikke mindst efter finanskrisen, været plaget af benhård konkurrence blandt en myriade af selskaber. Det har til tider skabt lange perioder med tabsgivende containerrater. Maersk Line selv og andre har derfor længe talt om, at konsolidering er afgørende.



"Vi mener bare ikke, at det er stort nok til rigtig at flytte på konkurrencesituationen på enten den ene eller den anden rute," sagde Jyske Banks analytiker Frans Høyer tidligere mandag til Ritzau Finans og fortsatte:



"Vi får ganske vist en stor operatør. Men selv Maersk Line har jo ikke mulighed for at kontrollere noget som helst i det her marked. Det er intensiv og næsten perfekt konkurrence, hvor ingen individuel operatør bestemmer priserne."



A.P. Møller - Mærsks aktier stiger med 2,8 pct. til 13.550 kr. for B-aktiens vedkommende mandag oven på nyheden.



/ritzau/FINANS