Stadils finansielle mareridt skyldes et enkelt skib

Skibet Thorco Africa har forsaget en ændring i den offensive strategi i shippingfirmaet i Thorco, der er en del af familiekoncernen Thornico, ejet af Stadil-familien.



Det skriver Berlingske Business.



Shippingfirmaet har været nødsaget til at nedskrive værdien af dens flåde med 620 mio. kr. i 2016-regnskabet, da den bogførte værdi af de indkøbte fragtskibe ikke længere kunne forsvares.



Thorco Africa, der er placeret i et separat datterselskab, har alene tegnet sig for en nedskrivning på 60 mio. kr, hvilket svarer til 10 pct. af den samlede nedskrivning i Thorco.



Det skib, vi har købt dyrest, er Thorco Africa. Det er det dyreste og værste eksempel på det, vi kæmper med i Thorco. Det blev megadyrt, fordi vi skulle presse værftet til at lave det til os på et tidspunkt, hvor værftets ordrebøger var fyldt. Så det har stået i vores bøger til en kæmpehøj pris, siger Thor Stadil, der er bestyrelsesformand i Thorco, til Berlingske.



Thor Stadil udtaler, at han selv har været med til at vurdere markedet forkert, og derfor bestilte skibet i 2007, hvor markedet for specialfragt var godt kørende og priserne på skibene var tårnhøje.



/ritzau/FINANS