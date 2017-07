Silvan er solgt til tysk kapitalfond

Den danske kæde af byggemarkeder, Silvan, er nu blevet solgt.



Det er den tyske kapitalfond Aurelius Group, der køber Silvan fra ejeren Stark Group. Det skriver Aurelius Group i en pressemeddelelse.



Der er dog ikke sat beløb på, men Silvan omsatte sidste år for omkring 1,6 mia. kr., og der findes 42 Silvan-byggemarkeder landet over.



Det blev allerede kendt i årets start, at Stark Group havde sat Silvan på salgslisten, men først nu er der altså fundet en ejer.