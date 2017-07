Norsk aluminiumsgigant køber branchekollega for milliarder

Relateret indhold Artikler

Hydro, der fremstiller aluminiumsprodukter, har indgået en aftale om at købe Orklas ejerandel på 50 pct. i Sapa, som ligeledes arbejder inden for aluminiumindustrien.



Hydro får med handlen fuldt ejerskab af Sapa, som det i forvejen ejede 50 pct. af.



I en meddelelse fortæller Hydro, at købsprisen giver Sapa en samlet markedsværdi på 27 mia. norske kr. - eller 21,10 mia. kr. - og at den endelige købspris vil blive fastslået på baggrund af selskabets finansielle position på overtagelsesdatoen. Købet vil ifølge Hydro blive finansieret med kontanter.



Med salget tjener Orkla godt og vel 5 mia. norske kr. - svarende til knap 4 mia. kr.



Handlen ventes afsluttet i andet halvår 2017.



/ritzau/FINANS