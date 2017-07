Kinesisk rederi køber konkurrent og haler ind på Mærsk

Relateret indhold Artikler

Bølgen af opkøb og sammenlægninger blandt verdens containerrederier fortsætter.



Søndag har Cosco Shipping Holdings, en af de store konkurrenter til det danske Maersk Line, fremsat et købstilbud på Orient Overseas International Ltd. (OOIL) fra Hongkong.



Det skriver AP og Reuters.



Hvis handlen går igennem, rykker det kinesiske Cosco Shipping op på tredjepladsen over verdens største containerrederier.



Købstilbuddet lyder på 49,2 mia. Hongkong-dollar eller cirka 41 mia. kr.



Aktionærerne i OOIL kan glæde sig over, at beløbet er 38 pct. højere end selskabets værdi på børsen i Hongkong, da aktien senest blev handlet.



Selskabets hovedaktionærer har ifølge Reuters allerede accepteret at tage imod tilbuddet og sælge deres andel på 67 pct. af aktierne til Cosco Shipping.



Dermed kan kun indsigelser fra konkurrencemyndigheder komme i vejen for en aftale.



Konkurrencen mellem containerrederier er hård. Faldende rater og afdæmpet verdenshandel har ført til konsolideringer, og de seks største rederier kontrollerer i dag 63 af markedet.



Sidste år købte Maersk Line det tyske rederi Hamburg Sud, mens det franske CMA CGM overtog rederiet Neptune Orient Lines fra Singapore.



OOIL's datterselskab, Orient Overseas Container Line, har en bid på 2,7 pct. af det globale containermarked.



Med overtagelsen vil Cosco Shipping råde over godt 400 containerskibe.



Samlet kan flåden transportere næsten tre mio. standardcontainere, oplyser selskabet i en meddelelse søndag til børserne i Shanghai og Hongkong.



Det vil gøre rederiet til verdens tredje største.



Maersk Line er nummer ét foran Mediterranean Shipping Company fra Schweiz, mens CMA CGM vil blive fortrængt til fjerdepladsen.



Ud over containerrederiet ejer OOIL havneterminaler og selskabet investerer også i ejendomme. Primært på det kinesiske fastland.



/ritzau/