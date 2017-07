Pandora udvider strategisk alliance med Disney

Pandora udvider sin strategiske alliance med Disney til også at omfatte Europa, Mellemøsten og Afrika, efter at de Disney-inspirerede smykker tidligere er blevet lanceret til forbrugerne i Nordamerika og Asien-Stillehavsområdet.



- Vi har i et stykke tid oplevet en efterspørgsel efter Disney-kollektionen fra vores kunder i hele regionen, og det glæder mig, at vi nu kan tilbyde smykkerne i vores butikker i Europa, Mellemøsten og Afrika. Vi mener, at denne kollektion passer vores forbrugere godt, da Disney-kollektionen i Nordamerika og Asien-Stillehavsområdet tidligere har modtaget den meget positivt, siger direktør David Allen, der står i spidsen for Pandoras EMEA-region.



Den udvidede alliance træder i kraft i oktober 2017, hvor Pandora lancerer sin Disney smykke-kollektion inspireret af Disney-figurer som Mickey og Minnie Mouse og Disney Princesses.



- Med den udvidede alliance tilføjer Pandora yderligere nyheder til sortimentet i regionen og tilfører indledningsvis ca. 30 nye smykker til det eksisterende sortiment, hvoraf nogle også er nyheder i Pandoras Disney-kollektion.



Som en del af alliancen vil Pandoras charm-armbånd være det officielle charm-armbånd i Disneyland Paris, og Pandoras smykker vil blive forhandlet flere steder i forlystelsesparken.



/ritzau/FINANS