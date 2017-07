Vestas: Konsortium søger EIB-finansiering til Vestas-havpark i Holland

Et konsortium anført af Shell søger finansiering hos European Investment Bank (EIB) til opførelse af det hollandske havvindmølleprojekt Borssele 3 & 4 på op til 740 megawatt, som planlægges opført med V164-møller fra MHI Vestas.



Den europæiske investeringsbank bekræfter modtagelsen af ansøgningen fra Blauwwind II, som udover Shell har de hollandske partnere Van Oord og Eneco i ejerkredsen og ligeledes det japanske Mitsubishi-ejede Diamond Generating Europe.



Det skriver Recharge News.



Konsortiet vandt rettighederne til opførelse af parken i december 2016 med et bud på 54,50 euro per megawatt-time.



Torsdag kom det frem, at den anden store hollandske havmøllepark, Borssele 1 og 2, som udvikles af Dong Energy, skal opføres med møller fra det nyfusionerede Siemens Gamesa. Det er en park med en kapacitet på 752 megawatt (MW), som vil blive opfyldt af 94 eksemplarer af Siemens Gamesa 8 MW-havvindmølle.



/ritzau/FINANS