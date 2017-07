Dong og Siemens sælger installationsselskabet A2SEA

Dong Energy og Siemens har solgt A2SEA, som transporterer og installerer havvindmøller, til det belgiske selskab GeoSea.



- Ejerskabet af A2SEA er ikke længere i tråd med selskabernes kerneforretning, og beslutningen om et frasalg kommer dermed som en naturlig konsekvens, fremgår det af en meddelelse fra Dong Energy, der har ejet selskabet sammen med Siemens siden 2009.



Dongs ejerandel af A2SEA var 51 pct., mens Siemens ejede de resterende 49 pct.



- Jeg er glad for, at vi nu har fundet en ny ejer af A2SEA. A2SEA er en pioner i branchen og en af de førende aktører på markedet for installation af havmøller. Men det er ikke en del af vores kerneforretning at eje et installationsrederi, og derfor har vi søgt en ny ejer, siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i Dong Energy og bestyrelsesformand i A2SEA.



Dong Energy ønsker ikke at oplyse om de specifikke finansielle forhold i transaktionen.



/ritzau/FINANS