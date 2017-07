Norwegian lejer jumbojet til travl sommerperiode

Relateret indhold Artikler

Med et travlt sommerprogram har det været nødvendigt for Norwegian at leje store fly til at bære den ekstra byrde.



Det skriver branchemediet Check-in.dk.



Det norske selskab har lejet et Boeing 747-400-fly, der er en jumbojet med 477 sæder, af det spanske flyselskab Wamos Air.



Jumbojetten med registreringsnummeret EC-KXN har været i luften for Norwegian 27 gange, heraf 21 gange med moderate til svære forsinkelser.



Det store fly flyver primært mellem Oslo og Nice, men også til Málaga, Madrid, Barcelona, Budapest, Prag, Rom og New York.



Jumbo'en er det dog langt fra det eneste ekstra fly, Norwegian har lejet. I alt ni flyselskaber fra syv lande hjælper det norske flyselskab med at betjene 40 destinationer i Europa denne sommer.



