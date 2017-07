Samsung leverer bedste driftsindtjening nogensinde

Relateret indhold Tilføj søgeagent Samsung Electronics Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Samsung Electronics Aktieordbog

Samsung Electronics, som er verdens største producent af telefoner og hukommelseskort, overgik forventningerne blandt analytikerne med sine foreløbige regnskabstal for andet kvartal.



Driftsindtjeningen blev for de tre måneder frem til udgangen af juni, som udgør det første hele kvartal efter lanceringen af Samsungs flagskibsmobiltelefon Galaxy S8, opgjort til 14.000 mia. won, svarende til 79 mia. kr.



Det var 1000 mia. won mere end analytikernes gennemsnitsestimat ifølge Bloomberg News. Omsætningen landede endvidere på 60.000 mia. won mod ventet 58.400 mia. won.



Selskabet nyder godt af højere priser for de hukommelseschips, der anvendes til telefoner og computere, og Samsung har været succesfuld med at sænke produktionsomkostningerne på de, siger analytiker Greg Roh fra HMC Investment Securities til Bloomberg News.



"Chippriserne vil fortsætte med at stige, og endnu et rekordstort driftsresultat er i sigte for Samsung i tredje kvartal," vurderer han.



Trods rekordresultatet falder aktien i Samsung på børsen i Seoul fredag 0,3 pct. I 2017 er den dog foreløbigt steget 33 pct.



/ritzau/FINANS