Mærsk: For tidligt at spå om resultatkonsekvenser af hackerangreb

A.P. Møller-Mærsk fortæller fredag ifølge Reuters, at det endnu er for tidligt at spå om den finansielle påvirkning på regnskabet for andet og tredje kvartal fra det hackerangreb, der i slutningen af juni ramte selskabet og i flere dage forårsagede omfattende driftsforstyrrelser.



Selskabet vil adressere forhold om erstatningsansvar med individuelle kunder, men førsteprioritet er at få bragt systemerne tilbage online, sagde Robbert van Trooijen, chef for Asien-Stillehavnsregionen hos Maersk Line, på en telekonference med journalister.



Han sagde ifølge Bloomberg News også, at det er svært at svare på, hvor mange bookinger, der blev aflyst som følge af it-problemerne, men de seneste par dage har selskabet set et stærkt tilbagespring i bookingerne, efter at bookingproceduren igen er kommet online.



/ritzau/FINANS