Det skriver medierne: SMS'er udløste spionagealarm i Velux-sag

Berlingske Business



Danmark vinder på handelsaftale med Japan



Danmark kan blive den helt store vinder af frihandelsaftalen mellem EU og Japan. Dansk eksport vil få et stort boost drevet frem af landbruget, der med aftalen slipper af med en række toldsatser og begrænsninger på det japanske marked. (Forside, side 8-10)



Avanceret containerhavn er Mærsks største hovedpine



Den Mærsk-terminal der er hårdest ramt oven på sidste uges cyberangreb, har selskabet selv kaldt for "verdens mest avancerede containerhavn". Teknologien i havnen er netop årsagen til, at den er så hårdt ramt, mener ekspert. Men digitalisering er den eneste vej frem. (Side 4-5)



Danske slagterier kan tjene milliarder på frihandelsaftale



I den danske slagteribranche vurderer man, at eksporten til Japan i bedste fald kan vokse fra 4 til 6 mia. kr. Men også mejerieksporten ventes at få et kraftigt løft med EUs frihandelsaftale med Japan. (Side 10)



Jyllands-Posten Erhverv



Velux-chefs sms'er udløste spionagealarm



Elektroniske spor spiller en central rolle i sagen om mulig industrispionage i vindueskoncernen Velux. Den bortviste chef afviser alle anklager. (Forside, side 4-6)



Boconcept åbner 250 nye butikker i hele verden



Den danske møbel-og boligkoncern Boconcepts strategi lyder på en fordobling af antallet af butikker over de kommende fem år og dermed et stort løft i det globale salg. (Side 3)



Ældre er blevet storforbrugere af Mobilepay



Efter en sløv begyndelse har danskere over 60 år taget Danske Banks Mobilepay til sig og er nu den aldersgruppe, der sikrer betalingstjenesten de største vækstrater. Hver tredje over 60 år bruger Mobilepay mod 5 pct. i juni 2014. (Side 7)



Børsen



Joachim B. Olsen: Nationalbanken skal tie stille



Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, anklager Nationalbanken for at vælge politisk side i diskussionen om, hvorvidt reformer kan øge væksten i dansk økonomi. Han mener at nationalbanken skal tie stille, passe kronekursen og sørge for 2 pct. inflation. Nationalbanken har valgt ikke at kommentere anklagen. (Forside, side 16-17)



Rengøringsselskab solgt for trecifret millionbeløb



Stadsing A/S, der udvikler og sælger rengøringsmidler og hygiejneprodukter, er blevet solgt for et stort trecifret millionbeløb. Køberen er svenske Optigroup AB, som ejes af kapitalfondene Triton og Altor. (Side 6-7)



Tagpapkartel stævnes for trecifret millionbeløb



Det lille tagpapfirma Hydrotec har stævnet de to dominerende spillere på det danske marked for tagpap, Icopal og Nordic Waterproofing, samt brancheforeningen Tagpapbranchens Oplysningsråd (Tor) og dennes direktør for i alt 136 mio. kr. (Side 8)



Minister sender lufthavnsaktie ned



Aktierne i Københavns Lufthavne er styrtdykket i slipstrømmen af, at regeringen har sagt, at udbyttefesten skal stoppes for ejerne bag lufthavnen. Københavns Lufthavne er faldet over 9 pct. (Side 15)



/ritzau/FINANS