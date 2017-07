En dansk laksefarm i den nordjyske havneby Hvide Sande har oplevet en pludselig og uforklarlig massedød i sin bestand. Det skriver flere nichemedier inden for lakseopdræt.



Der er tale om laksefarmen Langsand Laks, der har mistet, hvad der svarer til en fjerdedel af sin årlige produktion.



Ifølge iLaks.no døde 250.000 ton laks på en enkelt dag i en episode, der af ejeren af laksefarmen beskrives som "pludselig og uventet". Massedøden skete omkring den 30. juni over en periode på 15-20 timer.



Det er virksomheden Atlantic Sapphire, der ejer laksefarmen Langsand Laks.



Undersøgelser er igangsat



"Omfattende undersøgelser og test er igangsat for at identificere årsagerne til episoden," skriver Johan Andreassen, adm. direktør for Atlantic Sapphire, i et brev til selskabets aktionærer ifølge mediet IntraFish.



"Foreløbige analyser indikerer, at massedøden ikke opstod på grund af sygdom eller tekniske fejl, men sandsynligvis en eller anden form for forurening."



Ifølge sin hjemmeside er Langsand Laks den første kommercielle laksefarm på land.



Det er en del af en forretningsekspansion hos Atlantic Sapphire, der mener, at opdræt på land i lukkede systemer er en effektiv og miljøvenlig måde at opdrætte laks på.



Derfor er det også vigtigt for selskabet at finde ud af, hvad der er sket, da investorerne har fokus på forretningsmodellen.



"Sygdomsudbrud, algeudbrud, parasitter og giftstoffer er kendte problemer for lakseopdræt. Landbaserede anlæg har systemer, der kan stoppe de fleste af disse problemer, men der ingen garanti," skriver Johan Andreassen til iLaks.no.



Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Langsand Laks' administrerende direktør, Jon-Birger Løvik, omkring den pludselige massedød.



/ritzau/