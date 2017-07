Cbrain skal levere it-system til Finansministeriet

Cbrain har indgået en aftale med Finansministeriet om at levere et nyt sags- og dokumenthåndteringssystem baseret på selskabets F2-system, skriver it-virksomheden i en meddelelse til fondsbørsen.



Det er første gang, at selskabet, der laver softwaresystemer til den offentlige administration, indgår en aftale, som dækker en hel ministeriel koncern.



Aftalen omfatter foruden Finansministeriets departement Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens IT og Digitaliseringsstyrelsen.



Vinder markedsandele



"Aftalen viser, at Cbrain fortsat vinder markedsandele som leverandør til den danske centraladministration, hvor mere end halvdelen af departementerne nu har valgt F2 som deres digitale produktionssystem, samtidig med at Cbrain er godt på vej til også at blive en vigtig leverandør til styrelserne," skriver Cbrain i meddelelsen.



"I den forbindelse noteres det, at det er første gang, at Cbrain indgår en aftale, som dækker leverance til en hel ministeriel koncern, både departement og styrelser, i dette tilfælde cirka 1200 brugere," fortsætter selskabet.



F2 er et digitalt produktionssystem bygget til netop offentlige myndigheder.



/ritzau/FINANS